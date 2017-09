Primăria Suceava va cumpăra alte zece autobuze de mici dimensiuni pentru TPL. Primarul Ion Lungu a declarat că achiziția va fi făcută la solicitarea firmei de transport public local, iar investiția este estimată la aproximativ 500.000 de euro. TPL mai are în dotare zece miniautobuze. Ion Lungu a spus că o prioritate pentru primărie rămâne achiziționarea a 40 de autobuze electrice, printr-un proiect european.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating