Licitația organizată de Primăria Suceava privind achiziționarea unui număr de 25 de tunele de dezinfecție care vor fi montat la școlile din municipiu a fost adjudecată termenul de livrare al echipamentelor fiind data de 31 mai. Primarul Ion Lungu a menționat că cele 25 de tunele de dezinfecție vor costa Primăria 90.000 de lei. ”În ceea ce priveste deschiderea scolilor pentru examenele de capacitate la scolile gimnaziale si de bacalaureat la licee, am discutat cu reprezentanții școlilor, am stabilit cu dumnealor, împreună ce este de făcut. Așa cum v-am spus ne-au cerut acele tunele de dezinfectie pe de o parte, le-am dat deja 25 de termometre non-contact. Am făcut o licitatie pentru achiziția a 25 de tunele pentru unitătile de învățământ care au aceste examene de capacitate și bacalaureat. A fost câștigată de o firmă pentru suma de 3.600 lei pe un tunel. 25 de tunele înseamnă 90.000 lei cu termen de livrare 31.05.2020. Am văzut anumite comentarii și prin presă și diferite puncte de vedere și vreau să vă spun că prin ordinul comun pe care l-am primit de la Ministerul educatiei si Ministerul sanatatii, la art. 10 spune ca „ unitatile de invatamant in colaborare cu autoritatile publice locale pot lua si alte masuri suplimentare pentru prevenirea si combaterea infectarii cu SARS-COV-2” si spune „instalarea de tuneluri de dezinfectie.”, a spus Lungu. El a mai adăugat că așteaptă bani de la Guvern pentru achizționarea de tablete pentru elevi fondurile urmând să fie alocate din Fondul de rezervă.