Primăria Suceava va depune până în martie primul proiect pe fonduri europene de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor și punctelor termice din municipiu. Primarul Ion Lungu a declarat că în cursul zilei de joi a avut o întâlnire la sediul primăriei cu acționarii austrieci și conducătorii societăților Bioenergy și Thermonet Suceava, împreună cu care a discutat despre funcționarea în această iarnă a centralei termice a orașului. „Ținta este să funcționăm exclusiv pe biomasă, fără a consuma nici un metru cub de gaz metan. Totodată am stabilit ca în luna martie să depunem primul proiect pe fonduri europene în valoare de 40.000.000 euro pentru reabilitarea rețelelor și punctelor termice, pe Programul – cheie 5 Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare, gestionat de Ministerul Energiei”, a spus Ion Lungu. El a precizat că există toate șansele ca Suceava să aibă un sistem performant de termoficare.

