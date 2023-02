Primăria Suceava va finanța cu 200.000 de lei gala de kickboxing programată pe 30 iunie în șanțul Cetății de Scaun. Gala este organizată de compania Colloseum Tournament și va fi transmisă în 80 de țări de pe patru continente. În septembrie, la Suceava va debuta ediția 2023 a Turului Ciclist al României, iar competiția va putea fi urmărită pe Eurosport. Primarul Ion Lungu a afirmat: „Gala de kickboxing și Turul Ciclist al României se încadrează în noua strategie de turism a Sucevei, aceea de a organiza cît mai multe evenimente în orașul nostru”.

