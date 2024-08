Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a semnat cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene contractul de finanțare pentru înființarea pădurilor parc în zona Dealul Mănăstirii din Burdujeni pe o suprafață de 5,76 de hectare. Contractul în valoare de 2,715 milioane de lei are perioada de implementare data de 30 iunie 2026. Potrivit primarului, acolo vor fi plantați 180.000 de arbori. ”Investiția va avea un dublu rol. Acela de a crește volumul spațiilor verzi în municipiul Suceava dar și acela de a opri alunecările de teren zona fiind expusă la acest risc”, a explicat Lungu. Primăria Suceava va realiza această investiție în parteneriat cu Mănăstirea Teodoreni. ”Facem cât putem de repede licitația pentru achiziția arborilor și realizarea lucrărilor și poate la toamnă să ne apucăm de plantat pentru a face această pădure parc”, a mai spus Ion Lungu.

