La un număr de 22 de unități de învățământ din municipiul Suceava vor fi montate 9.221 de corpuri de luminat moderne de tip led, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a menționat că lucrările ar urma să fie executate de asocierea formată din firmele Iridex Grup Construcții, Amiras și Electrodata Security care a câștigat licitația organizată de Primărie. Valoarea contractului este de 2,62 de milioane de lei și reprezintă 29,24% din prețul de pornire al licitației. ”Diferența foarte mare se explică prin faptul că proiectul a fost făcut acum patru ani de zile când prețurile la corpurile de iluminat de tip led erau mari. Acum au scăzut la mai puțin de jumătate”, a explicat Harșovschi. El a subliniat că pe 29 august este progrmată semnarea contractului de execuție a lucrărilor. Asta în cazul în care nu vor fi contestații.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating