Primăria Suceava va suplimenta bugetul echipei de rugby CSM Bucovina, care în sezonul 2017/2018 va evolua în SuperLigă. Primarul Ion Lungu a spus că din bugetul local, formația de rugby va primi 500.000 de lei, cu 325.000 de lei în plus față de cât se prevăzuse inițial. El a precizat că decizia privind suplimentarea finanțării va fi aprobată în ședința din 27 iulie a Consiliului Local.

Pe de altă parte, primarul a făcut apel la oamenii de afaceri pentru salvarea clubului de fotbal Foresta. El a spus că nu crede că nu sunt oameni de afaceri dispuși să adune banii necesari, astfel încât gruparea fotbalistică să-și achite datoriile la Fisc și să se poată înscrie la FRF pentru a activa și-n campionatul viitor în Liga a II-a. Ion Lungu a precizat că 3 investitori ar fi fost interesați de preluarea Forestei, însă când au aflat că principala condiție este aceea ca echipa să rămână la Suceava, nu au mai venit. Clubul Foresta are restanțe de aproape 200.000 de euro către Finanțe, jucători și angajați.