Primăria Suceava ar urma să achiziţioneze 752 de tablete pentru elevii suceveni care nu au astfel de dispozitive pentru a susţine cursurile on-line. Primarul Ion Lungu a declarat, astăzi, că municipalitatea face tot ceea ce este posibil pentru a pregăti unităţile de învăţământ din Suceava pentru reluarea activităţii în vederea susţinerii examenelor de către elevii din anii terminali din şcolile gimnaziale şi licee. „Aici discutăm de asigurarea de tablete. Noi am făcut deja un inventar la şcoli şi am văzut că există tablete. Profesorii, cadrele didactice au tablete într-o proporţie foarte mare, de 97-98%. Acolo unde mai trebuie câteva tablete o să le cumpărăm. În acelaşi timp am făcut un inventar la nivelul municipiului Suceava cu necesarul de tablete pentru elevii care nu au aceste tablete”, a spus Ion Lungu. El a declarat că în municipiul Suceava ar mai trebui 752 de tablete pentru elevi. „Aşa cum se ştie, premierul Ludovic Orban a anunţat că din fondul de rezervă de la bugetul naţional se vor da bani la primării, la unităţile administrative, care vor achiziţiona aceste tablete pentru elevii care nu dispun de aceste mijloace. Asta în condiţiile în care este posibil să ne trebuiască şi în toamnă şi să pregătim aşa cum se cuvine pentru ca elevii să facă şcoală de la distanţă, prin mijloace informatice”, a mai precizat Lungu.