Primăria municipiului Suceava vrea să amenajeze 32 de kilometri de piste de biciclete cu suma de 3 milioane de euro, a anunțat primarul Ion Lungu. El a spus că nu prea sunt soluții ca aceste piste să fie amenajate în afara trotuarelor dar că va discuta problema cu cei de la Ordinul Arhitecților, cu firma de consultanță, cu specialiști din Primărie, cu cei de la USV.

„Am cerut ajutorul Ordinului Arhitecților, cu specialiștii din Primărie, cu firma de consultanță, să găsim posibilitatea să facem și alte trasee pentru că vor fi bani foarte mulți pe piste de biciclete. Eu mi-aș dori să facem o mare parte din ele în afara trotuarelor. Cu siguranță ne vom extinde până la Sala Polivalentă, până la Cetate, în cartierele noi spre Laniște și spre alte părți. Din carosabil nu putem să luăm. Am văzut în anumite țări din Europa și am văzut și la noi, în București, pe Calea Victoriei că s-a luat o parte din carosabil. E foarte simplu, dar la noi nu se pune problema pentru că benzile sunt destul de strâmte și nu ai voie să iei 1,5 metri pentru biciclete”, a declarat Lungu.