Primăria municipiului Suceava vrea să construiască cu bani de la bugetul de stat la solicitarea cetățenilor o creșă în zona Cetății de Scaun . Primarul Ion Lungu a anunțat că a fost identificat un teren în suprafață de 10.000 de metri pătrați urmând ca după aprobarea în Consiliul Local să fie depusă documentația la Ministerul Dezvoltării în vederea finanțării. Muncipalitatea a mai depus recent o solicitare de finanțare la Ministerul Dezvoltării pentru o creșă de dimensiuni mari în cartierul Dealul Mănăstirii solicitare care a fost aprobată.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating