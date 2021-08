Municipalitatea suceveană intenționează să contracteze un împrumut în valoare de 30 de milioane de lei pentru susținerea a 15 obiective de investiții. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, după ce Guvernul a hotărât că autoritățile locale pot lua credite de la Trezorerie în „condiții avantajoase”. El a declarat că cei mai mulți bani, respectiv câte 8 milioane de lei, trebuie pentru ruta alternativă Suceava-Botoșani și pentru modernizarea ștrandului de la Ițcani. Primarul a mai spus că, la ora actuală, în Suceava sunt în curs de execuție investiții în sumă de peste 50 de milioane de euro și că „nu se poate face dezvoltare fără creditare”. Ion Lungu a adăugat că gradul de îndatorare al orașului este de 14%, iar dacă va fi angajat împrumutul de 30 de milioane de lei va urca undeva la 20%.

