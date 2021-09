Primăria municipiului Suceava pregătește aprobarea noului Regulament de funcționare a serviciului de parcare cu plată care va fi supus dezbaterii în ședința extraordinară a deliberativului local din 16 septembrie. Astfel, prin proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, se propune majorarea tarifelor pentru toate parcările de la 2 lei la 2,5 lei/ora inclusiv TVA și introducerea mai multor variante de abonamente. Abonamentele vor fi lunare, trimestriale, semestriale sau anuale.

1.848 de lei abonamentul pentru un an de zile pentru toate zonele de parcare

Abonamentul pentru un an de zile spre exemplu pentru toate zonele de parcare pentru intervalul orar 8.00-20.00 va fi de 1.848 de lei iar pentru o singură zonă de 1.512 lei. Abonamentul pentru o zi pentru toate parcările va fi de 12 lei. Pentru riverani abonamentul anual pentru intervalul orar 16.00-8.00 va fi de 300 de lei atât pentru parcările supraterane cât și pentru cele subterane. Eliberarea abonamentului lunar, trimestrial, semestrial sau anual se face prin solicitare scrisă și achitarea contravalorii acestuia către casieria Serviciului parcări auto cu autotaxare din cadrul Directiei Administrația

Piețelor, aflată în parcarea subterană mare – Pl, sau prin intermediul aplicației SuceavaParking.

Taxa orară poate fi achitată la parcometre prin SMS sau card.

Prin prezentul Proiect de hotărâre se mai dorește extinderea acestui sistem de plata cu autotaxare, administrat prin Directia Administrației Piețelor – Serviciul parcări auto cu autotaxare din cadrul Primăriei municipiului Suceava dupa cum urmează: str. Mihai Eminescu – de la sensul giratoriu din fața cinematografului Modern până la intersectia cu

str.Veronica Micle, parcare Baie – cu intrare dinspre str. Veronica Micle, str. Universitătii – de la intersecția str. Universității cu B-dul 1 Mai până la intersectia str.

Universitătii cu B-dul George Enescu, str. Mitropoliei – de la intersecția str. Mitropoliei cu str. Ana Ipătescu până la intersectia str. Mitropoliei cu str. Ștefan cel Mare.

Gratuități pentru persoanele cu handicap și posesorii autovehiculelor electrice

Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată este de luni până sâmbătă în intervalul orar 8.00-20.00. În afară acestui program și duminica parcarea este gratuită. De gratuitate beneficiază și persoanele cu handicap și posesorii autovehiculelor electrice. Pentru situatia neachitării taxelor stabilite sau autovehiculul este parcat în alt mod decât cel reglementat, există posibilitatea achitării tarifului majorat în cuantum de 80 lei. Dacă în același timp se constată două nerespectări ale regulamentului, valoarea tarifului majorat este

în cuantum de 110 lei.

Tipuri de abonamente

Nr crt Abonamente de zi Valabilitate O luna 3 luni -10% 6 luni -20% 12 luni -30% 1 De la 8“ panala 17“ 0 zona L-S 150 405 720 1260 2 De la 8“ pana la 18“ 0 zona L-S 160 432 768 1344 3 De la 8“ pana la20“ 0 zona L-S 180 486 864 1512 4 De la 8“ pana la20“ Toate zonele L-S 220 594 1056 1848 5 De la 8“ pana la20“ Pl §i P2 L-S 180 486 864 1512 6 Abonament de o zi Suprateran,

toate zonele O zi, de la 8“ – 20“ 12 lei – pana la finalul perioadei de

taxare, ora 20°° Abonamente riverani (de seara) Valabilitate 3 luni 6 luni 12 luni 7 Ab. riverani, 16°°-8°° Suprateran L-S – 100 150 300 8 Ab. riverani, 16“-8“ Subteran L-S – 100 150 300

Taxele pentru parcarile supraterane la care plata se efectueaza prin intermediul parcometrelor

Valoare taxa Timpul de parcare 1 leu 24 min. 1,5 lei 36 min. 2 lei 48 min. 2,5 lei 1 ora 3 lei 1h 12 min. 3,5 lei 1h24min. 4 lei 1h 36 min. 4,5 lei 1h 48 min. 5 lei 2 ore 5,5 lei 2h 12 min. 61ei 2h 24 min. 6,5 lei 2h 36 min. 7 lei 2h 48 min. 7,5 lei 3 ore 8 lei 3h 12 min. 8,5 lei 3h 24 min. 9 lei 3h 36 min. 9,5 lei 3h 48 min. 10 lei 4 ore 10,5 lei 4h 12 min. 11 lei 4h 24 min. 11,5 lei 4h 36 min. 12 lei 0 zi – 12 ore, pană la finalul zilei de

taxare

Taxele pentru parcarile subterane la care plata se efectueaza prin intermediul sistemului de taxare/intrare/iesire echipat cu bariere

Valoare taxa Timpul de parcare Gratuit 0-6 min. 1 leu 6:01 – 24 min. 1,5 lei 24:01 – 36 min. 2 lei 36:01 – 48 min. 2,5 48:01 – 1 h (1 ora) 3 1h 01 – 1h 12 min. 3,5 1h 12:01 – 1 h 24min. 4 1h 24:01 – 1h 36 min. 4,5 1h 36:01 – 1h 48min 5 1h 48:01 – 2 h (2 ore) 5,5 2h 01 – 2h 12 min. 61ei 2h 12:01 – 2h 24 min. 6,5 2h 24:01 – 2h 36 min. 7 lei 2h 36:01 – 2h 48 min. 7,5 2h 48:01 – 3 h (3 ore) 8 3h 01 – 3h 12 min. 8,5 3h 12:01 – 3h 24 min. 9 3h 24:01 – 3h 36 min. 9,5 3h 36:01 – 3h 48 min. 10 3h 48:01 – 4 h (4 ore) 10,5 4h 01 – 4h 12 min. 11 4h 12:01 – 4h 24min. 11,5 4h 24:01 – 4h 36min. 12 lei 4h 36:01 – 12 h, pana la finalul zilei de taxare (1 zi)

LISTA PARCARILOR CU PLATA DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

Art. 1 In sensul prezentului Regulament, parcarile cu plata din municipiul Suceava sunt: – Parcarea din zona Pieței Centrale de pe str. Petru Rareș; – Parcarea Centrului Comercial Bucovina de pe str. Stefan cel Mare; – Parcarea din zona Hotelului Bucovina de pe str. Ana Ipatescu; – str. Stefan cel Mare – zona cuprinsa între Banca Națională a României – sucursala Suceava și Parcul Central; – str. Nicolae Băcescu; – str. Vasile Bumbac; – str. Vasile Alecsandri – vis-a-vis de Colegiul Național Ștefan cel Mare; – Parcarile din zona Complexului Comercial Bazar: – Calea Unirii in zona Policlinicii Bethesda; – Parcarea din spatele Complexului Comercial Bazar; – Parcarile subterane din zona centrala a municipiului; – Parcarea de pe B-dul 1 Mai vis-a-vis de IPJ; – Parcarea de pe B-dul George Enescu Bl. T90 (Dorna); – Aleea Anastasie Crimca; – Str. Trandafirilor; – Parcarea cuprinsa intre Aleea Anastasie Crimca și str. Trandafirilor; – Parcarea situata in spatele Palatului de Justitie, str. Ștefan cel Mare nr. 62, cu intrare dinspre Aleea

Trandafirilor și Aleea Anastasie Crimca. – str. Mihai Eminescu – de la sensul giratoriu din fata cinematografului Matei Vișniec pana la intersectia cu str. Veronica Micle; – parcare Baie – cu intrare dinspre str. Veronica Micle; – str. Universitatii – de la intersectia str. Universitatii cu B-dul 1 Mai pana la intersectia str. Universitatii cu B-dul George Enescu; – str. Mitropoliei – de la intersectia str. Mitropoliei cu str. Ana Ipătescu pana la intersectia str. Mitropoliei cu str. Ștefan cel Mare