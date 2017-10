Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunţat miercuri că a depus la Agenţia Naţională pentru Zootehnie documentaţia privind transferul unei suprafeţe de 6.000 de metri pătraţi de teren situat în cartierul Obcini pe strada Slătioarei în vederea construirii unei grădiniţe cu program prelungit. Anunţul primarului vine după anunţul preşedintelui organizaţiei municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, făcut miercuri într-o conferinţă de presă potrivit căruia aleşii locali de la toate partidele s-au înţeles să propună această locaţie în şedinţa deliberativului din octombrie. Lungu a declarat că ştia de acest teren de un an însă nu l-a luat în considerare pentru că procedura privind transferul acestuia la Primăria Suceava ar fi durat ani de zile. El a explicat că de aceea a ales varianta construcţiei grădiniţei în curtea şcolii generale nr.9 variantă care a picat la vot în Consiliul Local ca urmare a opoziţiei aleşilor social democraţi.

„Noi ştiam de acest teren. Să nu uităm că acolo este director domnul Juravle care este colegul nostru. Ştiam de acest teren de ani de zile. Numai că eu faţă de alţii care vorbesc ştiu ce înseamnă să transferi un teren de la Guvern. Am ceva reuşite cu cele 22 de hectare de teren pentru groapa de gunoi de la Moara, cu cele 12 hectare pentru Complexul sportiv sau cu cele 3 hectare de teren pentru cimitirul de la Iţcani. Deci, trebuie să umbli ani de zile ca să transferi terenurile de aceea am venit cu soluţia construcţiei grădiniţei în curtea şcolii generale nr.9. Am pierdut fondurile europene. Asta nu înseamnă că nu trebuie o grădiniţă în Obcini sau că nu sunt de acord cu construcţia grădiniţei. Am făcut aceste demersuri care vor dura dar să dea Domnul să fie cât mai scurte. Terenul va fi transferat prin lege iar ca să treci o lege prin Parlament este treabă multă”, a declarat Lungu.

Primarul a spus despre cei de la PSD că se află în campanie electorală şi că el se ocupă de administraţie şi de rezolvarea problemelor oamenilor. „Să nu credeţi că în România este numai municipiul Suceava. Acum i-a venit rândul dar când văd cine a descoperit acest teren…poate ar trebui să-i dăm premiul Nobel. Nu a descoperit nimeni nimic. Demult era acolo şi ştiam de el. Vom face tot ce este posibil să ajungem în posesia terenului”, a spus Lungu. Ion Lungu a arătat că de când este primar a acordat o atenţie deosebită grădiniţelor. El a adus aminte că a construit trei grădiniţe noi, în Obcini pe strada Slătioarei, Ţăndărică şi „1,2,3” iar alte trei au fost modernizate şi extinse grădiniţele Aşchiuţă, Guliver şi Prichindelul.