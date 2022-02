Primăria Vicovu de Sus alocă aproape 5 milioane de euro din bugetul propriu pentru proiecte de dezvoltare a orașului. Primarul din Vicovu de Sus, Vaile Iliuț, a precizat că bugetul total pentru acest an, care ar urma să fie aprobat în ședința de Consiliu Local de pe 8 februarie, va fi de 48 de milioane de lei, din care jumătate va fi alocat pentru cheltuieli de funcționare și jumătate pentru investiții și dezvoltare. Vasile Iliuț a spus că pentru dezvoltare, cea mai mare sumă de bani, de 3 milioane de lei, va fi alocată pentru cofinanțarea unui proiect european prin axa 13, în valoare de 5 milioane de euro. El a arătat că prin acest proiect se vor construi două centre culturtale recreative, în zona centrală a orașului și în Bivolărie, o sală de sport în incinta școlii Goimnaziale nr. 2 Laura, o grădiniță cu program prelungit la Școala nr. 3 și se for asfalta și betona 6,8 kilometri de drumuri.

„Un proiect extrem de important pentru comună este cel pentru construcția de rețele de apă și canalizare, la care primăria va avea o contribuție de 1,5 milioane de lei, reprezentând cei 2% din valoarea proiectului cu care trebuie să venim noi. Pentru noi este cel mai important proiect, dosarele sunt deja depuse de ofertanții participanți la licitație, sunt în analiză și vrem să începem cât mai repede lucrările la canalizare și apă. Avem câteva drumuri pe proeictul finanțat prin axa 13, la care vrem să intervenim prima dată cu rețelele de apă și canalizare, pentru ca apoi imediat să putem să facem și lucrările de asfaltare și betonare”, a spus primarul din Vicovu de Sus. El a amintit că proiectul a de apă și canalizare are o valoare totală de 34,594 milioane de euro, fără TVA și este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Vasile Iliuț a declarat că acest proiect este extrem de important pentru orașul Vicovu de Sus, având în vedere că după implementarea lui se va ajunge la un procent de racordare a populației la rețeaua de apă de 84% și de 78% la rețeaua de canalizare.

Vasile Iliuț a mai adăugat că tot din bugetul local, o sumă de un milion de lei va fi alocată pentru amenajare unei zone recreative în centrul orașului, respectiv un parc pentru tineri. Iliuț a declarat că alți 500.000 de lei se vor aloca pentru o hală destinată utilajelor primăriei, 730.000 de lei pentru confinanțări la proiectele PNDL prin care se reabilitează două școli, 500.000 de lei pentru cofinanțarea unui proiect pentru spații verzi și construcția unei grădinițe cu program prelungit, 50.000 de lei pentru cofinanțarea proiectului de dotare a unităților de învățământ cu tablete și laptopuri, 100.000 de lei pentru activități sportive și 50.000 de lei pentru activități culturale.

În același timp, el a spus că Primăria Vicovu de Sus a depus doi proiecte prin programul „Anghel Saligny”, în valoare de 14 milioane de lei, pentru modernizarea a două drumuri din oraș.