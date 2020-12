Doi dintre primarii suceveni ai PMP au fost excluși din acest partid ca urmare a neimplicării lor în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Anunțul a fost făcut de liderul PMP Suceava, Marian Andronache, el precizând că această decizie a fost luată pentru primarul comunei Pojorâta, Ioan Bogdan Codreanu și primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc. Decizia a fost luată prin vot în cadrul ședinței Consiliului Executiv Județean al PMP Suceava. De asemenea, din PMP au mai fost excluși consilierii județeni Cristina Bucșă și Petru Juravle. În urma excluderii, aceștia urmează să-și piardă mandatele de consilieri județeni. Marian Andronache a spus că din partid au fost excluși și Tiberiu Leșan, Florin Toderașcu și Lenuța Bălan, membri ai Consiliului Executiv Județean al PMP Suceava.

„Pe 17 decembrie am convocat un Consiliu Executiv Județean al PMP Suceava în care am făcut parte din evaluările aleșilor locali, în sensul implicării lor în campania electorală pentru alegerile parlamentare, evaluări pe care o să le continuăm în ianuarie. S-a luat în discuție cu prioritate activitatea primarilor, implicarea lor în această campanie, implicarea consilierilor județeni și membrilor din Consiliul Executiv Județean și urmează să evaluăm implicarea consilierilor locali. Au fost și probleme în campania electorală, au fost primari care nu și-au datoria față de PMP. Au fost primari care au trădat acest partid și mă refer la Bogdan Codreanu, primarul de Pojorâta și Radu Reziuc, primarul de Mitocu Dragomirnei. Ca urmare după evaluarea din Consiliul Executiv Județean s-a votat pentru excluderea acestor primari din rândul membrilor PMP Suceava”, a declarat Marian Andronache.