Primarii localităților componente ale Asociației „Moldova se dezvoltă” se vor reuni miercuri, la prînz, la Iași. Este vorba de primarii din municipiile Suceava, Botoșani, Piatra Neamț, Iași, Roman, Cîmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Acordul de înființare a noii structuri a fost semnat, luna trecută, la Suceava. Înaintea întîlnirii de la Iași, primarul Ion Lungu și-a exprimat convingerea că, începînd de anul viitor, se vor găsi oportunități de finanțare din fonduri europene pentru proiecte ale Asociației „Moldova se dezvoltă”. Membrii Asociației își propun dezvoltarea infrastructurii de transport, îmbunătăţirea mediului economic, promovarea ocupării și sprijinirea mobilităţii forţei de muncă, dar și reducerea sărăciei.

