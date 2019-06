Mai mulți primari din țară veniți la Suceava pentru ședința Comitetului Director la Asociației Municipiilor din România (AMR) printre care Robert Negoiță, primarul sectorului 3 din București și președinte al AMR și Mihai Chirica, primarul de Iași, au vizitat vineri după amiază mai multe obiective din municipiul reședință de județ realizate sub mandatul primarului Ion Lungu. Astfel aceștia au trecut pe la Zona de Agrement Tataraşi, Statuia Ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Cetatea de Scaun, masinile electrice si infrastructura de încărcare, bicicletele electrice si panoul de încărcare, Centrala termică pe biomasă. Primarii de municipii au avut numai cuvinte de apreciere la adresa primarului Ion Lungu și a Consiliului Local Suceava concluzionând că municipiul Suceava reprezintă un ”model de bună practică” privind implementarea proiectelor cu fonduri europene.

