Primarii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Suceava” au stabilit, astăzi, cinci proiecte majore care vor fi promovate, spre finanțare, la Banca Mondială. Asta, după ce Banca Mondială a solicitat să-i fie transmise propuneri de proiecte de finanțare pe Zona Metropolitană Suceava, în valoare de cel puțin 6,2 milioane de euro fiecare.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că cele cinci proiecte vizează construirea unei variante de ocolire a municipiului Suceava, în vederea devierii traficului greu şi de tranzit, modernizarea drumului de legătură între comunele Udeşti, Vereşti, Dumbrăveni, Siminicea și Hănțeşti, modernizarea drumului de legătură între municipiul Suceava și comunele Moara, Drăgoieşti, Berchişeşti și Horodniceni, valorificarea monumentului istoric Curtea Domnească pentru circuitul turistic local, regional şi național și extinderea şi modernizarea sistemului public de iluminat din Zona Metropolitană, prin instalarea de corpuri de iluminat eficiente energetic. Ion Lungu a adăugat că astăzi s-a mai hotărît ca după sărbătorile de iarnă să fie reluate discuțiile pe zona metropolitană pentru a identifica proiectele care să fie pregătite pentru finanțare. Din Zona Metropolitană Suceava fac parte 15 localități.