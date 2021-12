Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că atât Guvernul României, cât și instituția pe care o conduce au alocat sume importante de bani pentru primăriile din județ. „Prin alocările bugetare de la Consiliul Județean Suceava și Guvern, toate primăriile din județ vor termina cu bine acest an”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat că Guvernul României alocă la sfârșit de an sume importante de bani pentru primăriile din județul Suceava. Șeful administrației județene a arătat că fondurile sunt atât pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare cât și pentru co-finanțarea de proiecte.

Gheorghe Flutur a amintit că în același timp, Consiliul Județean Suceava a alocat în ședința de astăzi suma de 5,5 milioane de lei unui număr de 16 primării. „Prin aceste alocări bugetare se creează premisele pentru ca toate primăriile din județ să termine cu bine acest an și, chiar de la începutul anului viitor, să poată demara cel puțin un proiect pe apă, canal, drumuri sau gaz metan în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny”, a încheiat Gheorghe Flutur.