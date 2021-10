Drumul comunal 25, afectat de alunecări de teren pe porțiunea din apropierea Centrului Cultural „Florin Piersic” din satul Corlata, a fost redat circulației publice, după refacere și modernizare, a anunțat primărița comunei Berchișești, Violeta Țăran. Aceasta a menționat că finanțarea a fost efectuată prin Compania Națională de Investiții, valoarea proiectului fiind de 2,1 milioane de lei. ” Prin această investiție, a fost consolidat și stabilizat versantul afectat, fiind stopate alunecările de teren ce s-au produs în zonă în urma inundațiilor devastatoare de anul trecut. Artera a fost redată circulației publice în aceste zile, fiind astfel eliminate restricțiile existente până acum. Pe această cale, mulțumesc constructorului și tuturor celor implicați în această lucrare, care a fost executată impecabil”,a subliniat Violeta Țăran. Ea a reamintit că administrația locală din Berchișești a mai depus un proiect complex privind refacerea și modernizarea altor 12 kilometri de drumuri comunale, care au fost afectate de calamități în ultimii ani.

”Îmi exprim încrederea că toate aceste obiective de refacere și modernizare a arterelor din cele două localități componente ale comunei Berchișești vor fi realizate în totalitate în următoarea perioadă, astfel încât cetățenii noștri să se bucure de deplasări în condiții de deplină siguranță”, a conchis Violeta Țăran.