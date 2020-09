Primarul liberal al orașului Siret Adrian Popoiu, a anunțat că a semnat încă un contract de lucrări în valoare de 13,69 milioane de lei adică peste 2,8 milioane de euro.

Este vorba de proiectul „Creșterea calității vieții in orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne” finanțat cu bani europeni.

”Constructorul desemnat in urma procedurii de licitație va executa următoarele lucrări: reabilitarea și modernizarea parcurilor din zona centrala, care vor capătă valente recreative și culturale in urma dotării cu scena mobila, aparate de fitness in aer liber, locuri de joaca, foișor cu zona de evenimente; amenajarea unei parcări de 50 de locuri, pe str. Sucevei, care va deservi întreaga zona; construirea unui centru educational pentru învățare permanenta”, a explicat Popoiu.

Documentația achiziției publice va fi transmisă pentru verificare la Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamt, iar lucrările vor începe după 3 luni de zile.

De asemenea, prin acest proiect va fi reabilitat și Muzeul de istorie din Siret, dar lucrările vor demara abia după ce partenerul Primăriei Siret, Consiliul Județean Suceava va finaliza licitația.