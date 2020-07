Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, anunță finalizarea unoi nou proiect derulat cu fonduri europene nerambursabile care vizează “Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava”. Popoiu a subliniat că prin acest proiect s-a urmărit extinderea suprafeței spațiilor verzi din orașul Siret, dotarea cu mobilier urban și crearea de facilități de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

”Zilele acestdea a avut loc vizita și controlul final pentru proiectul “Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava” finanțat din fonduri europene nerambursabile. Experții prezenți din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Piatra Neamț au constatat că obiectivele proiectului au fost îndeplinite în totalitate, că lucrările sunt conforme și rezultatele atinse contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului și la îmbunătățirea mediului urban. În același timp, am fost felicitați pentru că suntem prima primărie din județul Suceava care a finalizat un proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, un program de finanțare al Uniunii Europene destinat special dezvoltării orașelor și municipiilor. Un proiect similar, dar pe o suprafață mai mare, se desfășoară pe faleza râului Siret. Lucrările sunt aproape de final, urmând a fi recepționate în această vară”, a declarat Adrian Popoiu.