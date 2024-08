Primarul Adrian Popoiu și campioana olimpică Roxana Anghel au stabilit de comun acord ca titlul de ”cetățean de onoare al orașului Siret” să-i fie înmânat acesteia la finalul lunii septembrie. Asta în urma unei întâlniri între ce doi care a avut loc astăzi. ”Azi am avut onoarea să ating medaliile obținute la olimpiada de la Paris de campioana noastră, Roxana Anghel. Un om modest, un caracter frumos. Am stabilit, de comun acord ca titlul de cetățean de onoare să-l putem oferi la finalul lunii septembrie, în prezența acesteia, poate și a doamnei Elisabeta Lipă (cetățean de onoare al orașului Siret, încă din anul 2009). Felicitări, Roxana! Mult succes in continuare!”, a transmis Adrian Popoiu.