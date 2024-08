Primarul ales din Botoșana, Andrei Sticleț, a transmis azi o replică la afirmațiile actualului primar în funcție Ioan Gheață, care a precizat că problemele cu alimentarea cu apă în această comună au apărut după ce Primăria Păltinoasa a oprit furnizarea acesteia. Vă prezentăm în continuare declarația lui Andrei Sticleț: „Prima persoană cu care am discutat, de când problema alimentării cu apă la Botoșana s-a accentuat, a fost domnul primar Ioan Ghiață, am discutat deschis și am căutat împreună soluții.

Domnul primar mi-a comunicat că problema este una veche și că singura rezolvare este în instanță, din cauza imposibilității de a comunica cu autoritățile de la Păltinoasa.

I-am expus intenția mea de a discuta cu domnul președinte ales al CJ, Gheorghe Șoldan și cu domnul primar de la Păltinoasa, având în vedere că am fost contactat constant de consătenii noștri, care așteptau răspunsuri și soluții la această problemă care persistă de prea multă vreme.

Nu a fost vorba de a face lucruri doar pentru imagine, de a poza în salvatori sau de a contesta meritele cuiva; campania mea electorală s-a încheiat pe 7 iunie 2024.

Când vine vorba despre probleme reale ale comunității căutăm soluții într-un mod transparent și eficient indiferent de alte aspecte sau culoarea politică. Vă mulțumim!”