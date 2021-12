Localitatea Șcheia este prima comună din județul Suceava și a 36-a din România la capitolul venituri. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de primarul Vasile Andriciuc. El a afirmat că în țară, Șcheia este depășită pe latura financiară de comune situate lângă mari municipii, cum ar fi Bucureștiul și capitalele de județ din Maramureș, Timiș ori Bihor. La Șcheia funcționează mai bine de 1.800 de agenți economici de diferite mărimi. Primarul a spus: „Comuna Șcheia nu a ajuns la stadiul să-și scoată în evidență activitatea sau să se laude, dar în situații mai deosebite cum a fost cea cu pandemia, localitatea a dat dovadă de foarte multă maturitate. Asta având în vedere că pe raza comunei sunt multe depozite en-gros cu alimente. De aceea, putem spune că Șcheia a asigurat hrană pentru Suceava, Botoșani și Neamț pentru că foarte multe firme din aceste județe se aprovizionează de la Șcheia”. Printre cei mai puternici agenți economici prezenți în comună se numără SAVCOM, Trutzi, Bermas și Jumbo. De asemenea, Vasile Andriciuc a afirmat că din 2004, de când a devenit primar, numărul locuitorilor a crescut de la 6.800 la peste 14.000, câți sunt în realitate, și nu la 13.400, câți apar în statistici, iar numărul de locuințe a ajuns la peste 7.000.

