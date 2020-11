Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a numit o nouă conducere la Poliția Locală din acest municipiu. În urma unei analize efectuate asupra activității Poliției Locale din Rădăuți, Bogdan Loghin a decis să organizeze, la începutul anului 2021, scoaterea la concurs a postului de director al Poliției Locale. În același timp, el a dispus ca până la data concursului, interimatul funcției să fie asigurat către Romeo Răuțu. Până în momentul de față, postul de director al Poliției Locale Rădăuți era ocupat de Mihai Morar.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating