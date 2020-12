Din dispoziția primarului de Rădăuți, Bogdan Loghin, trei angajați ai municipalității vor efectua un control la Spitalul Municipal ”Sfinții doctori Cosma și Damian”. Primarul a declarat, într-o conferință de presă online, că în urma unor reclamații, verificările vor viza angajările și gărzile. ”Am semnat o dispoziție prin care trei membri din cadrul Primăriei vor efectua un control la Spitalul Municipal. Se va controla tot ce înseamnă angajări și modul cum s-au organizat concursurile în 2020. Am cerut asta pentru că am avut anumite reclamații. Am mai avut reclamații care mi se par extraordinar de grave pentru că dacă se adeveresc înseamnă atentat la siguranța cetățeanului cu privire la gărzi. De aceea verificăm toate gărzile care au fost făcute la Spitalul Municipal și cu ce porsonal au fost efecatiate. Pentru că am înțeles că la un moment dat la urgență gărzile au fost asigurate de medici dermatologi. Gândiți-vă dacă vine cineva cu un stop cardiac ce altceva poate să facă acel medic cu toată buna lui credință. Să-i facă o frecție cu cremă ce poate să-i facă?”,a spus Loghin.

”Vreau să înțeleagă toată lumea că rădăuțenii au ales un mod de gîndire nou, au ales modul de gîndire al lui Bogdan Loghin. Vreau ca toată lumea și mă refer în primul rînd la instituțiile subordonate primăriei să se alinieze în această direcție”

Totodată, el s-a arătat nemulțumit de atitudinea managerului Spitalului Municipal Rădăuți, Traian Andronachi, despre care a spus că e mai mult pe la televiziune și transmite semnale, în loc să-și vadă de manageriat. ”Văd în presă anumite plângeri ale actualului manager. Eu înțeleg că s-a lucrat foarte mult și că acești medici și tot personalul mdical a depus eforturi fantastice pentru ca Rădăuțiul să fie un etalon din acest punct de vedere dar niciodată indiferent cum se va numi un director de instituție nu voi permite să vină cu afirmații de genul că ”o să vedem noi că nu știm ce se întâmplă în caz de pandemie și că avem de organizat concursuri sub orice formă. Eu trebuie să fiu foarte atent pentru că mi-am asumat să vin să îndrept anumite lucruri și trebuie să fiu extraordinar de atent pe ceea ce semnez pentru a nu crea precedent. Ori în momentul în care mie mi se plâng cetățeni sau angajați de anumie nereguli sunt obligat să iau măsuri”, a spus Loghin.

