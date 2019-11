Horodnic de sus, vineri, 15 noiembrie 2019. O zi destul de mohorâtă însă numai bună pentru lucru. Mă aflam cu treburi prin zonă când aud un claxon. Mă întorc și la volanul unui camion de capacitate mare îl reperez pe primarul localității, Valentin Luță. Îl întreb ce face iar el răspunde scurt: lucrez. M-a intrigat puțin acest răspuns din partea primarului pentru că primarii de regulă nu se prea omoară cu munca așa că am lăsat baltă treburile cu care venisem în comună și am hotărât să dau curs invitației lui de a-l însoți pe teren. Ce am aflat m-a surprins extrem de plăcut. De când conduce Primăria Horodnic de Sus a dotat localitatea cu fel de fel de utilaje pe care lucrează atât el cât și viceprimarul sau alți angajați ai instituției. În acest fel execută în regie proprie lucrări la investițiile din comună alături de constructori economisind bani buni la bugetul local. În ziua respectivă atât primarul cât și viceprimarul (foto) cărau cu camioanele de capacitate mare balast pentru terasamentul unor drumuri să le pregătească pentru asfaltare. Este vorba de asfaltarea a 5,3 kilometri cu fonduri de la bugetul local și a 1,3 kilometri cu fonduri obținute prin Grupul de Acțiune Locală. Pe teren am văzut o efervescență cum rar se poate vedea într-o localitate iar primarul Valentin Luță alerga de la o investiție la alta pentru a impulsiona lucrările dar și pentru a da o mână de ajutor. Cu asemenea determinare și mod de lucru nu am fost mirat să văd că localitatea Horodnic de Sus arată într-un mare fel. ”Este o zi normală de lucru pentru noi. Așa se întâmplă în fiecare zi”, a spus primarul.

Flota de utilaje ajută Primăria Horodnic de Sus să facă economii la buget

El a destăinuit faptul că Primăria Horodnic de Sus s-a dotat cu o adevărată flotă de utilaje: două camioane de capacitate mare, 18 tone, cu macara, nacelă, buldoexcavator, două excavatoare, tractor cu remorcă industrială, sărărițe, lame pentru deszăpezire, autoutilitară, mașini de serviciu. ”Mai am un proiect pentru achiziția unor utilaje pentru platforma de gunoi finanțat de Banca Mondială. Vom achiziționa patru utilaje precum tractor, remorcă industrială, încărcător frontal”, a punctat Valentin Luța. El arătat că acest an a fost foarte bun pentru comună din punct de vedere al investițiilor precizând că în aceste zile se va face recepția la trei obiective finanțate prin PNDL două școli și o clinică medicală.

Trei poduri noi peste pârâul Pozen, două școlil, clinică medicală, drumuri asfaltate, grădiniță, apă și canalizare

Au fost finalizate recent ”trei poduri superbe și necesare”, după cum s-a exprimat primarul , peste pârâul Pozen precum si un prim tronson de drum. ”Multumesc din suflet celor ce ne-au ajutat chiar și cu un gand bun, echipei de muncitori și în mod special colegilor mei dragi care au fost în aceste zile alături de mine pe șantier. Comunitatea noastră demonstrează că unitatea este un lucru minunat”, a transmis Valentin Luță. El a menționat că proiectul de apă și canalizare cu fonduri europene în valoare de 2,5 milioane de euro este executat în proporție de 80% iar noua grădiniță cu program prelungit va fi inaugurată în vara anului viitor.

Cămin cultural modern cu fonduri europene

Acum la final de an mai exact pe 21 decembrie va fi inaugurată o altă investiție extrem de importantă pentru comunitate și anume căminul cultural. Vechiul cămin a fost modernizat în baza unui proiect de 500.000 de euro fonduri europene și va dispune de o capacitate de 240 de locuri pe scaune. ”Inaugurarea căminului va încununa un an investițional de succes la Horodnic de Sus”, a concluzionat primarul Valentin Luță.