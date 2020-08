Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat că noul spital din acest municipiu va fi deschis în această toamnă. Cătălin Coman a spus că unul dintre domeniile prioritate pentru el și pentru echipa sa de consilieri a fost cel al sănătății. „După 30 de ani un spital se deschide la Fălticeni. Pentru că în această toamnă deschidem Spitalul Municipal Fălticeni. O construcție finalizată integral, care are toate avizele și aprobările necesare. Acum este în faza de aducere și montare a echipamentelor și aparaturii medicale și a instruirii personalului de specialitate pentru folosirea lor în condiții optime. Dar ceea ce este mai important este că îl deschidem după 30 de ani, cu toate că nu sunt eu vinovat de 30 de ani încoace. Au fost multe evenimente, multe probleme, multe lucruri care nu au mers cum trebuie. Dar coincidență sau nu, de când sunt la conducerea municipiului Fălticeni, din 2012, s-au reluat lucrările la acest”, a spus Cătălin Coman, care candidează pentru un nou mandat de primar al acestui municipiu, din partea PSD.

El a precizat că se mândrește cu faptul că o construcție pe care a preluată în 2012 cu grad de finalizare de 26 – 27%, acu este finalizată 100%. „Așa cum am mai spus montăm dotările și echipamentele medicale și un vis al Fălticeniului și al zonei Fălticeni, pentru că vorbim de 150.000 de oameni care pot beneficia de servicii medicale de calitate, se îndeplinește iată după mai mult timp decât ar fi trebuit. Dar vestea bună este că în această toamnă trecând peste toate problemele care s-au întâmplat îl putem deschide și îl punem la dispoziția oamenilor. Și vreau să fac încă o dată această precizare pentru ca lucrurile să fie clare și limpezi. Nu terminăm spitalul. Deschidem spitalul. pentru că spitalul este finalizat, iar în această toamnă va fi cu activitate medicală în interior, alături de pacienți, de medicii noștri, asistente, infirmieri și tot ce înseamnă personal care deservește sistemul sanitar”, a declarat Cătălin Coman.