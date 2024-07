52 de cupluri din Fălticeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost premiate astăzi de primarul acestui municipiu, Cătălin Coman. Evenimentul a avut loc în Catedrala Ortodoxă din Fălticeni în ziua de Sf. Ilie, ocrotitorul acestui municipiu. La aniversarea „cuplurilor de aur” au fost prezente familiile celor sărbătoriți, membrii ai comunității fălticenene, reprezentanți ai administrației locale, dar și oaspeți din Lituania, Italia, Moldova și Iordania, din localitățile cu care Fălticeni are încheiate acorduri de înfrățire. Aniversarea a început cu o slujbă de binecuvântare oficiată de un sobor de preoți din municipiul Fălticeni. Ca în fiecare an, nașii celor 52 de cupluri au fost doi tineri care s-au căsătorit anul acesta, nunta acestra având loc în urmă cu două săptămâni. După slujbă și cuvântul de binecuvântare al unuia dintre preoții care a oficial slujba, primarul Cătălin Coman a ținut să le mulțumească celor 52 de cupluri pentru tot ceea ce au făcut pentru municipiul Fălticeni și pentru că sunt un exemplu pentru comunitate.

„Nu cred că este loc mai potrivit și moment mai frumos ca acest eveniment să se realizeze aici sub cupola sfintei Biserici și într-o zi sfântă pentru Fălticeni, de sărbătoare, pentru că suntem de ziua Sf. Ilie, patronul spiritual al municipiului Fălticeni. O zi de sărbătoare și ca orice nuntă trebuie să facem o sărbătoare. Avem și o pereche de tineri nași care sunt cei mai bogați de aici pentru că dintr-o dată la două săptămâni de la căsătorie au 52 de perechi de fini. Să dea Dumnezeu să îi ajutați, să îi sprijiniți, să învățați unii de la alții pentru că sunt convins că fiecare are ce învăța de la celălalt. În numele meu personal, de conducător al administrației publice locale și în numele întregii comunități fălticenene vreau să vă mulțumesc pentru întreaga activitate pe care ați depus-o pentru binele tuturor cetățenilor din municipiul Fălticeni, pentru faptul că v-ați crescut frumos copiii, nepoții, strănepoții și aveți în continuare un rol important în ceea ce privește educația lor. Vă mulțumesc pentru că sunteți aproape de familii, de familiile tinere care au ce învăța de la dumneavoastră. Și sunt convins că ne vom revedea mult timp de acum înainte să învățăm, așa cum am spus, unii de la ceilalți. Să dea Dumnezeu să fiți fericiți și sănătoși mulți ani de aici înainte și să mă așteptați și pe mine la 50 de ani de căsătorie. Și întotdeauna să ne întâlnim cu zâmbetul pe buze, să știm că cineva ne iubește, ține la noi și apreciază eforturile și tot ceea ce înseamnă rolul activităților noastre”, a transmis Cătălin Coman.

Toate cuplurile aniversate au primit fiecare câte un premiu în bani, o diplomă, un buchet de flori și alte cadouri din partea unor sponsori. La final, toate cuplurile au fost invitate la o masă festivă organizate la restaurantul unei pensiuni din Fălticeni.

Evenimentul de astăzi a fost organizat în cadrul Zilelor Municipiului Fălticeni.