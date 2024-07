Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a semnat contractul pentru livrarea echipamentelor IT în cadrul unui proiect pentru modernizarea infrastructurii educaționale și dotarea unităților de învățământ din acest municipiu. Cătălin Coman a semnat contractul cu reprezentanţii companiei Next Expert, la semnare fiind prezenți și șefii unităţilor de învăţământ, În cadrul proiectului școlile din Fălticeni vor fi dotate cu table interactive, laptopuri, sisteme sunet, camere videoconferinţă, imprimante multifuncţionale, scannere portabile.

„Astăzi am semnat contractul de livrare pentru un prim lot al proiectului finanțat cu fonduri europene prin PNRR. Un proiect extrem de consistent financiar, în valoare de 13,25 milioane de lei. Sunt 132 de miliarde de lei investiți în echipamente IT, mobilier și dotări pentru toate unitățile de învățământ din Fălticeni, respectiv cele trei licee, patru școli gimnaziale, cele două grupuri de grădinițe, patru cu program normal respectiv trei cu program prelungit și clubul copiilor”, a declarat Cătălin Coman. El a arătat că acest contrat semnat astăzi acoperă primul lot de echipamente și cel mai mare, cu o valoare de aproape 7 milioane de lei. „Luna următoare va avea loc livrarea echipamentelor IT moderne, incluzând table inteligente, calculatoare, laptopuri, imprimante și scanere, toate destinate modernizării activității educaționale din unitățile de învățământ. Termenul de livrare l-am stabilit împreună cu firma Next Expert și directorii unităților de învățământ până la finalul lunii august, astfel încât începerea anului școlar 2024 – 2025 ne va găsi cu toată aparatura IT livrată și montată pentru a putea fi folosită din prima zi de școală. La sfârșitul acestui proiect vom avea un sistem educațional foarte modern pentru că vorbim de tehnologie de ultimă generație folosită în toate țările dezvoltate din lume. Mulțumesc colegilor din Primărie care au contribuit la buna derulare a acestui proiect și colegilor mei profesori, directori de la toate unitățile de învățământ cu care am colaborat pentru a atinge obiectivele proiectului și pentru a avea o dotare a unităților de învățământ la standarde internaționale,” a mai spus primarul din Fălticeni.