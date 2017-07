Ediția de anul acesta a „Zilelor Municipiului Fălticeni” a inclus, pentru al șaselea an consecutiv, un eveniment special în care primarul Cătălin Coman i-a premiat pe toți elevii olimpici și sportivii cu rezultate deosebite în competiţiile naţionale şi internaţionale, precum și pe profesorii și antrenorii acestora. Ceremonia de acordare a diplomelor de excelență a avut loc miercuri seara pe scena amplasată în centrul Fălticeniului, alături de primarul Cătălin Coman fiind prezent și deputatul Alexandru Rădulescu. În total au fost premiați 230 de elevi și sportivi cu rezultate deosebite pe parcursul ultimului an școlar, precum și 91 de profesori și antrenori din Fălticeni.

Fiecare dintre aceștia au primit premii cuprinse între 200 și 600 de lei, în funcție de faza olimpiadelor școlare și a concursurilor sportive în care au ajuns, fondurile fiind asigurate atât de la bugetul local, cât și din contribuțiile sponsorilor.



Înainte de ceremonia de premiere, inițiatorul acestei festivități, primarul Cătălin Coman, a ținut să-i felicite pe toți elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, precum și pe profesorii acestora.

„Este al șaselea an consecutiv când la Fălticeni premiem elevii, sportivii, profesorii și antrenorii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare. Este un eveniment foarte important pentru noi, pentru fălticeneni. Un eveniment în care ne cunoaștem cei mai buni copii, cei mai buni profesori, și vreau să le mulțumesc pentru faptul că an de an reușesc să obțină rezultate deosebite și să ridice Fălticeniul acolo unde merită, un municipiu foarte important pe harta învățământului românesc”, a spus Cătălin Coman.

La rândul său, deputatul Alexandru Rădulescu, a spus că din punctul său de vedere această festivitate este cel mai frumos eveniment organizat în Fălticeni. „Este evenimentul în care îi aplaudăm pe cei mai merituoși elevi ai Fălticeniului, cei care reprezintă viitorul acestui municipiu. Îi felicit pentru tot ceea ce au făcut și pentru efortul depus. Îi felicit pe profesorii, colegii mei, care s-au ocupat de ei, și vă felicit domnule primar pentru că în continuare, cu perseverență, sunteți alături de învățământul fălticenean”, a declarat deputatul Alexandru Rădulescu.



Tot miercuri, în cadrul evenimentelor programate de „Zilele Municipiului Fălticeni”, toți cei care au umplut până la refuz piața „Nada Florilor” au mai asistat la spectacole de muzică populară și ușoară dar și la un concert de rock susținut de trupa „Scarlet Aura”.



După premierea olimpicilor, în aplauzele și uralele publicului, pe scenă a urcat Loredana, alături de Agurida Band, care timp de aproape o oră a susținut un recital spectaculos prezentând publicului cele mai cunoscute piese ale sale.