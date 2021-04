Primarul comunei Berchișești, Violeta Țăran, activează ca voluntar în Școala de duminică, un proiect al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților coordonat de prof. Daniela Ceredeev. Aceasta a arătat că la Berchișești e una dintre cele mai frumoase și complete Școli de duminică, dintre cele aproape 100, câte numără programul și aconsemnat pentru site-ul Arhiepicopiei una dintre aceste acțiuni. ” Cred tot mai mult, și împlinirile de-acolo îmi sunt mărturie, că la Berchișești e una dintre cele mai frumoase și complete Școli de duminică, dintre cele aproape 100, câte numără programul, la această dată, în arhiepiscopia noastră.

Acolo, Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Școala Gimnazială și Primăria, dovedesc că educația clădită și pe valorile netrecătoare ale credinței oferă certitudinea creșterii autentice a unei comunități sustenabile. Duminică de duminică, părintele paroh, Florin Dura, doamna director, prof. Loredana Dura, doamna primar, Violeta Țăran, alți profesori și un pictor bisericesc, domnul Ioan Turtusan, au devenit, alături de copiii și tinerii comunei, adevărați „zugravi de îngeri”, în atelierele de pictură de icoane, dar și într-o serie de evenimente cultural-educaționale dintre cele ce ar putea deveni oricând normă și inspirație pentru alte și alte școli.

Cu desăvârșire neîntâmplător, pentru că unde altundeva decât la o conferință dedicată poeziei e un loc mai potrivit să întâlnești un profesor primar?, pe doamna Violeta Țăran am cunoscut-o la un eveniment cultural online, Poezia, freamăt de speranță, dedicat Zilei Internaționale a Poeziei, ce venea ca o continuare firească a atelierului de exersare a rugăciunii prin strădania penelului, din naosul bisericii de la Berchișești. Erau prezenți, alături de copii și profesori, poeți și scriitori, un pianist, interpreți de jazz și de muzică folk, artiști plastici. Și-n fiecare dintre cei 100 de participanți s-au sălășluit pentru câteva ore metafora, armonia și poezia. Am spus-o și atunci, și o repet cu fiecare prilej, copiilor și tinerilor – „fii ai satului inconfundabilului cărturar bucovinean Procopie Jitariu”, prozator cu viguroase rădăcini folclorice – li se așază înainte, frumos și cu reafirmată grijă, o întreită perspectivă: culturală, spirituală și educațională.

Aveam apoi să aflu că doamna primar și doamna director, ca și alți profesori ai școlii, sunt nelipsiți de la activitățile Școlii de duminică. Și ce dovadă mai grăitoare de mărturisire și implicare decât să devii „ucenic”, alături de copii, într-un atelier de pictat icoane, de după otpustul liturghiei, în biserica satului, statornică și blândă ca o maică ce-și îmbrățișează în lumină fiii? Cred că o astfel de lecție e dintre cele de purtat prin lume viața toată. Copii ce deprind credința și dragul de semeni și prețuirea față de școală și de educație de la „primul” om al comunității lor. Învață rostul și puterea muncii împreună, respectul și grija față de cel ce în fața Cerului e de o măsură „cu tine”, generozitatea, îngăduința și prietenia, rugăciunea, blândețea și statornicia.

În Duminica Sfântului Ion Scărarul, s-a împlinit sorocul sfințirii icoanelor ce vor deveni, în scurtă vreme, daruri pentru suflete rătăcite de cei dragi, copii și vârstnici din centre de ocrotire socială din județ. A fost o rugăciune în sobor, slujitori la Sfântul Altar fiind de această dată, pe lângă părintele paroh, Florin Dura, și părintele misionar protopopesc Răzvan Câmpulungeanu, ca și părintele diacon Constantin Maloș.

Și-a fost și vremea reînnoirii angajamentului comun al copiilor, părinților și profesorilor școlii de a continua învățarea în umbra tâmplei sfinte a satului lor. Pentru că, ne mărturisește doamna prof. Loredana Dura, unul dintre directorii ce fac adevărate minuni în școlile sucevene: „Programe educaționale și de voluntariat ca Școala de duminică și Olimpiadele faptelor bune se dovedesc a fi, pentru copiii și tinerii noștri, dar și pentru comunitate, contextul cel mai favorabil pentru dezvoltarea, deopotrivă, a personalității lor, dar și pentru exersarea unor competențe dintre cele mai necesare și relevante. Și am în vedere aici: competențe de comunicare activă și asertivă, a învăța să înveți, abilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la viața socială, capacitatea de a pune ideile în practică prin creativitate și inovație, și – nu în cele din urmă – sensibilizare și exprimare spirituală și culturală.”

Copiii berchișeștenilor se alătură, iată, celor câteva zeci de copii care învață să fie mici zugravi de îngeri în Școlile de duminică! Preoți și profesori care fac din întâlnirile cu ei adevărate sărbători și le și așază în umbra ocrotitoare a rugăciunii. Apoi, lecții despre sfinți și despre jertfă și despre dreaptă mărturisire, pe care le vor purta cu ei, credem noi, viața toată, dar și descoperiri neașteptate despre cromatică și despre semnificații și simbol și împrietenirea cu regulile însemnate în erminii. Și, ne-au mărturisit cu încântare copiii, le rămâne încredințarea, ca și părinților slujitori de la bisericile lor, că „Misterul icoanei este o revelaţie care se adresează numai omului credincios, hrănit „cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături”.” (IPS Părinte Calinic) și că „Icoana reprezintă o veritabilă fereastră prin care omul și Dumnezeu se pot privi față în față.” (Părintele Dumitru Stăniloae)”.