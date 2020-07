Primarul comunei Dărmănești, Dan Chidoveț, anunță darea în folosință a unui nou teren de sport pe care se va putea practica fotbalul, tenisul și baschetul. ”Un al doilea teren multifuncțional, după cel din satul Dănila, a fost dat în folosință săptămâna trecută. Pe el se pot practica fotbalul, tenisul și baschetul. Lângă teren se află în lucru o parcare care va deservi atât terenul cât şi spaţiul de joacă din zonă”, a spus Chidoveț. El a menționat că în perioada următoare vor fi amplasate alte două miniterenuri în curtea şcolilor din Dărmăneşti, zona Chilibancina şi Dărmăneşti centru, proiecte aflate în faza de licitaţie.

