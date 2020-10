Primarul din Dărmănești, Dan Chidoveț, a depus, astăzi, jurământul pentru al patrulea mandat de primar al acestei comune. Depunerea jurământului s-a făcut în cadrul ședinței festive de constituire a noului Consiliu Local al comunei Dărmănești, în care consilierii locali aleși au depus jurământul. La ședință au fost prezenți subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc și consilierul județean PNL, Cătălina Culipei.

Dan Chidoveț a candidat din partea PNL pentru un nou mandat de primar, reușind să câștige detașat alegerile, cu un procent de 86,99% din voturile valabil exprimate. După depunerea jurământului, Dan Chidoveț a spus că își dorește ca alături de noul Consiliu Local să continue dezvoltarea acestei comune. „Le urez succes consilierilor în noul mandat și sperăm să facem lucruri cât mai frumoase și bune pentru localitatea noastră. Vă mulțumesc”, a declarat Dan Chidoveț.

Invitat să ia cuvântul, subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc, le-a urat primarului și consilierilor locali să aibă succes în următorii patru ani. „Comunitatea din Dărmănești și-a pus toată speranța în experiența și expertiza dumneavoastră, pentru ca această frumoasă comună să își continue acest drum spre a deveni o comună la standarde europene. Îmi exprim convingerea că veți face tot ceea ce vă stă în putință pentru ca acest lucru să se întâmple. Iar dumneavoastră, ca și deliberativ, în parteneriat cu domnul primar, ca reprezentat al executivului, aveți în față patru ani plini de provocări, astfel încât proiectele deja inițiate, dar și cele pe care urmează să le inițiați să fie duse la bun sfârșit. De asemenea, aș dori să vă rog în contextul epidemic în care ne aflăm, atât la județ, cât și la nivel de țară să ne sprijiniți în aplicarea măsurilor de prevenire și prevenție a combaterii virusului Covid-19”, a spus Daniel Prorociuc.

De asemenea, consilierul județean PNL, Cătălina Culipei, i-a transmis primarului din Dărmănești, Dan Chidoveț că administrația județeană va fi alături de această comună pentru a promova și realiza proiecte de dezvoltare. „Vă mulțumesc domnule primar pentru invitație. Vreau să vă doresc sănătate, mult succes, răbdare, putere de muncă și spor și ajutor în tot ceea ce v-ați propus, atât dumneavoastră, cât și consilierilor locali. Vreau să vă asigur de sprijinul Consiliului Județean, atât al meu ca și consilier județean, cât și al președintelui Gheorghe Flutur. Vom fi alături de dumneavoastră timp de patru ani, pe acest drum timp, pentru a vă sprijini, pentru a vă aduce alături de marile proiecte ale județului Suceava. Vom fi alături de dumneavoastră și în proiectele pe care vi le-ați propus pentru modernizarea comunei Dărmănești”, a încheiat Cătălina Culipei.