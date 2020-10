Astăzi la sediul Primăriei Șcheia a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului Local Șcheia și de depunere a jurământului de către primarul ales Vasile Andriciuc, aflat la al cincilea mandat. Evenimentul s-a desfășurat în prezența unui reprezentant al Prefecturii și a respectat regulile de distanțare impuse de pandemia de coronavirus. Consiliul Local Șcheia este compus din 17 membri din care 5 de la PNL, 5 de la PSD, 4 de la PMP, 2 de la USR și 1 de la Pro România.

Andriciuc: ”Ușa primarului va fi deschisă 24 din 24 de ore. Nu ne rămâne decât să ținem aproape unii de alții și să dezvoltăm comuna Șcheia astfel încât cetățenii să beneficieze de o viață mai bună”

Această distribuție politică l-a făcut pe primarul Andriciuc să afirme în cuvântul său de învestire că deliberativul rezultat după alegerile din 27 septembrie va fi cel mai bun. Andriciuc le-a cerut aleșilor locali să vină cu propuneri de proiecte pentru dezvoltarea comunei precizând că ușa sa va fi deschisă 24 de ore din 24.

”Pentru comuna Șcheia ziua de astăzi este o zi foarte importantă pentru că începând de astăzi primarul și Consiliul Local își vor începe activitatea în folosul cetățenilor. Urmare a alegerilor din 27 septembrie comuna Șcheia are 5 consilieri de la PNL, 5 de la PSD, 4 de la PMP, 2 de la USR și 1 de la Pro România și asta mă îndreptățește să afirm datorită coloraturii politice că acest consiliu este un consiliuu foarte putermic, un consiliu care va răspunde tuturor cetățenilor în ceea ce privește activitatea de dezvoltare a comunei. Vom continua dezvoltarea comunei împreună cu cei care își desfășoară activitatea în Primărie. Beneficiem de o comună cu o resursă umană de invidiat, peste 13.000 de locuitori. Preluăm activitatea în comuna Șcheia cu o moștenire foarte sănătoasă, moștenire care se materliazează într-o situație financiară foarte bună, o situație economică foarte bună iar din punct de vedere administrativ beneficiem de funcționari publici și personal contractual foarte bine pregătit. Pentru binele comunei pentru care am depus jurământul trebuie să avem discernământ administrativ și să continuăm tot ceea ce am început până acum iar dumneavoastră în calitate de reprezentanți ai cetățenilor să veniți cu propuneri concrete astfel încât să continuăm dezvoltarea comunei. Nu îmi doresc nimic decât să menținem această etichetă frumoasă de prima comună din județul Suceava iar prin contribuția dumneavoastră prin priceperea și puterea dumneavoastră să menținem și să depășim orașe cum am și depășit dealtfel. Spun încă o data cu toată forța că acest consiliu va fi cel mai puternic consiliu iar cetățenii din comună vor beneficia în acești patru ani de dinamizarea tuturor proiectelor care au fost aprobate anterior. Ne așteaptă o activitate foarte laborioasă. Nu ne rămâne decât să ținem aproape unii de alții și să dezvoltăm comuna Șcheia astfel încât cetățenii să beneficieze de o viață mai bună. Ușa primarului va fi deschisă 24 din 24 de ore”, a declarat Andriciuc.