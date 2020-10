Astăzi în comuna Cornu Luncii a avut loc ședința de constituire a noului Consiliu Local rezultat după alegerile din septembrie, depunerea jurământului de către reprezentanții deliberativului și de către primarul ales Gheorghe Fron, aflat la al treilea mandat consecutiv. Ceremonia a avut loc la Salonul Madras din satul Sasca Nouă locație care a oferit spațiul necesar respectării distanțării sociale impuse de pandemia de coronavirus și a fost supervizată de subprefectul Daniel Prorociuc. Deliberativul local are în componență 15 membri din care 11 de la PSD și 4 de la PNL situație în care viitorul viceprimar va aparține tot PSD urmând a fi desemnat în prima ședință. Gheorghe Fron a câștigat în mod categoric un nou mandat de primar obținând 2.303 voturi din cei 2.969 de alegători prezenți la urne adică un procent de peste 80%.

În cuvântul său primarul Fron a ținut să mulțumească tuturor votanților din comuna Cornu Luncii care au fost prezenți la urne promițând că îi va reprezenta cu cinste pentru următorii patru ani. ”Este o zi importantă pentru comuna Cornu Luncii și pentru noi ce prezenți, validarea noastră în calitate de primar și de consilier pentru un mandat de patru ani . Trebuie să mulțumim tuturor votanților din comuna Cornu Luncii care și-au făcut datoria și ne-au trimis să muncim și să îi reprezentăm cu cinste pentru următorii patru ani. Așa cum am promis și în campanie ne vom duce mai departe modernizarea și dezvoltarea comunei Cornu Luncii, vom continua lucrurile începute și așa cum știți comuna noastră este comuna cu cele mai multe proiecte din România este o comună care se dezvoltă accelerat. Am pus accentul pe lucrurile cele mai importante: este vorba de școală, biserică și de familie. Copiii, adulții să aibă locuri de muncă și grija față de bătrâni . În continuare în cei patru ani de zile noi toți ne-am propus să terminăm de asfaltat toate străzile din comuna Cornu Luncii, extinderea rețelelor de apă și canalizare și a rețelei de gaz metan în toate cele 9 sate ale comunei. Sunt lucruri mărețe, sunt lucruri deosebite, sunt lucruri care poate unii nici nu le-au visat. Chiar și în acest cadru aici unde am fost primiți foarte frumos arată că comuna noastră este pe un drum foarte bun. Încă o dată țin să precizez că în acești patru ani de zile ne vom duce la îndeplinire absolut toate obiectivele și tot ceea locuitorii comunei Cornu Luncii își doresc. Eu vă felicit pe d-voastră consilierii locali de la toate partidele. A fost o ședință solemnă foarte frumoasă. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat Fron.