Primarul comunei Putna, George Coroamă, anunță o ediție ”explozivă” a Festivalului Național de Folk ,,Ridică-te, Ștefane!” care se va desfășura în zilele de 25 și 26 august în parcul Chiliei lui Daniil Sihastru. Coroamă a dezăvluit câteva nume care vor fi prezente la Putna precum Iris (Cristi Minculescu), Ducu Bertzi, Radu Pietreanu sau Emeric Imre. ”Dragi prieteni de pretutindeni, știu ca mulți va organizați deja concediile din vară, așa că vă spun de pe acum că Festivalul de Folk ,,Ridică-te, Ștefane!” va avea loc și in acest an in ultimul weekend din august, mai precis vineri 25 și sâmbătă 26 August. Iris (Cristi Minculescu), Ducu Bertzi, Radu Pietreanu sau Emeric Imre sunt câțiva dintre artiștii ce vor fi prezenți la Putna. Vom mai reveni cu detalii și cu lista completă, dar va spun ca va fi o ediție explozivă. Aceeași locație ca anul trecut, parcul Chiliei lui Daniil Sihastru cu intrare liberă si o atmosferă unică”, a declarat Coroamă.