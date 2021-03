Primăria comunei Adâncata a demarat în forță campania de curățenie de primăvară. Primarul Viorel Cucu a declarat că în cadrul acțiunii sunt folosiți beneficiarii de ajutoare sociale în număr de 40 de persoane. ”Tot timpul m-am folosit de ei. Iarna i-am pus la tăiat lemne și la deszăpezit, la treabă pe la școli și pe la cimitirele din comună, la curățenie pe marginea drumurilor naționale și județene și pe islazuri. De regulă fiecare își face munca în localitatea pe raza căreia locuiește”, a spus primarul. Viorel Cucu s-a arătat dezamăgit de lipsa de respect a oamenilor pentru natură precizând că pe marginea drumurilor naționale și județene acolo de regulă unde opresc mașinile pentru o pauză de țigară sau de sandwich este o mizerie de nedescris. ” În zona pădurilor și a pâraielor e dezastru. Pe lângă gunoaiele aduse de ape oamenii au aruncat deșeuri peste tot. Dezastru este și în zona drumurilor naționale și județene. Aruncă fiecare ce apucă. Opresc mașinile la o pauză de țigară sau de cafea și aruncă pe jos pahare, sticle de apă, ambalaje, etc. Este strigător la cer”, a arătat primarul Viorel Cucu. El a mai spus că în fiecare an se ocupă cu simț de răspundere de igienizarea localității subliniind că de când este primar la controalele efectuate de Garda de Mediu și de Apele Române nu a luat nicio sancțiune.

