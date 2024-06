Primarul de Adâncata, Viorel Cucu, a acuzat Biserica de implicare în alegerile locale din comună arătându-se dezamăgit că din această cauză PNL a pierdut doi consilieri locali. Viorel Cucu a explicat că în timpul campaniei electorale Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a schimbat un preot cu 33 de ani vechime în Adâncata ceea ce a atras nemulțumirea locuitorilor. Primarul a arătat că această nemulțumire s-a răsfrânt asupra lui pentru că oamenii așteptau de la el să se implice și să împiedice schimbarea preotului. ”PNL are acum 11 consilieri locali iar după alegerile de duminică am scăzut la 9 datorită implicării Bisericii. Trebuie să recunoaștem deschis niște lucruri pentru că sunt foarte dezamăgit. În perioada de campanie electorală Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților fără să mă întrebe nimic a mutat în altă parte un preot cu 33 de ani vechime în Adâncata măsură care s-a răsfrânt asupra mea. Lumea m-a blamat că nu am ajutat preotul ori eu am considerat atunci că nu e corect să mă bag în plină campanie electorală. Am greșit. Trebuia să intervin și să arăt că Biserica s-a implicat și a făcut un mare rău la Adâncata. Nu se poate ca tu Arhiepiscopie care nu ai făcut nimic pentru bisericile din Adâncata să procedezi așa. Din contră, o parte din veniturile care se strâng la Adâncata se duc la Arhiepiscopie. Sunt foarte dezamăgit pentru că am susținut finaciar tot timpul toate bisericile din comună”, a spus Viorel Cucu. El a precizat că după alegerile de duminică în Consiliul Local Adâncata au mai intrat 2 reprezentanți AUR și 2 de la PSD. ”Am pierdut doi consilieri locali din cauză că nu am intervenit să stopez mutarea preotului din comună. Nu am vrut să spun dar după ședința noastră de la Gura Humorului 80% dintre primari s-au plâns de preoții care s-au implicat în politică pentru un partid în speță PSD”, a subliniat Viorel Cucu. De menționat că acesta a fost reales duminică cu 74,94% din voturi. El a ținut să mulțumească în primul rând tuturor celor care l-au votat dar și celor care nu l-au votat.

, 9.7 out of 10 based on 3 ratings