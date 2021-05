Primarul de Adâncata, Viorel Cucu, vrea ca până în vară cel puțin jumătate dintre locuitorii comunei să se vaccineze pentru ca lucrurile să reintre în normal și să fie organizate evenimente fără restricții. Ca atare, edilul a demarat o amplă campanie de informare a populației cu privire la efectele benefice ale vaccinării anticovid cu scopul de a impulsiona acest proces. Unul dintre vehiculele campaniei, în opinia primarului, ar trebui să fie și Biserica. ”Încercăm să convingem lumea pe toate căile inclusiv cu ajutorul preoților. Numai că unii preoți sunt corecți față de noi și ne ajută alții sunt incorecți. Ei vor ca Biserica să fie ajutată tot timpul de către autoritățile locale dar când noi avem nevoie de ei unii ne întorc spatele. Asta e o problemă. De asta e bine ca și Biserica să fie alături de noi. Nu există an în care preoții să nu ne ceară sprijinul. Primăria i-a ajutat financiar la evenimentele lor, la hramurile bisericilor dar nu numai Primăria ci și noi ca persoane fizice. Acum și noi avem nevoie de ajutor dar unii se feresc. Nu trebuie să oblige lumea să se vaccineze dar pot să le explice la oameni de ce este bine să se vaccineze”, a spus Viorel Cucu. El a precizat că vrea să organizeze la Adâncata o caravană a vaccinării. ”Am cerut Direcției de Sănătate Publică să ne spună ce procent din populația comunei Adâncata este vaccinată pentru a ne putea face strategia. Vrem să facem liste pentru vaccinare. Avem deja 20 de persoane înscrise pe listă și când vom ajunge la 30 vrem să organizăm o caravană a vaccinării la Adâncata. Oricum unii dintre locuitori s-au vcaccinat la Suceava de când se fac vaccinări fără programare”, a declarat primarul. El a adăugat că s-a vaccinat cu Pfizer, soția cu Astra Zeneca iar copiii cu Moderna și i-a îndemnat pe oameni să se vaccineze fără frică. ”Trebuie să ajungem la minim 50% din locuitorii comunei vaccinați pentru a putea face botezuri, nunți, Ziua comunei, festivalul folcloric ”Sărbătoarea de sub brazi” care s-a oprit la 11-a ediție, frumoasele tabere de pictură de la biserica veche de lemn sub corecta îndrumare a preotului paroh Mitu Pascal și celelalte evenimente de suflet ale comunei”, a mai spus Viorel Cucu.