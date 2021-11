Continuă protestele împotriva învățământului online și a deciziei guvernanților de a permite deschiderea școlilor în format fizic doar acolo unde rata de vaccinare din rândul angajaților unităților de învățământ este peste 60%. După ce la începutul săptămânii copiii și părinții au protestat la Marginea, Milișăuți și Volovăț astăzi același lucru s-a întâmplat la Bosanci. Peste 100 de copii și părinți au mărșăluit până în fața Inspectoratului Școlar Județean pentru a-și striga nemulțumirea. Elevii au purtat pancarte cu mesaje împotriva învățământului online. În fruntea lor s-a aflat chiar primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, care le susține doleanțele. Marșul Dreptului la Educație a fost suprvegheat de echipaje ale Poliției și Jandarmeriei.

