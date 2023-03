Arhiepiscopul Sucevei și Rădauților, IPS Calinic, i-a conferit primarului comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, Ordinul ”Mușatinii” ”ca celui care se străduiește în slujirea semeneilor în demnitatea de primar urmând domnilor Moldovei și altor vrednici ctirori de țară și neam”. Distincția i-a fost înmânată primarului de către PS Damaschin Dorneanu marți, 14 martie, după sfințirea locului din cimitirul satului Cornu Luncii unde va fi strămutată biserica veche din lemn Sf.Dimitrie. Biserica va fi strămutată pentru că este aproape de finalizare construcția noii biserici de zid mare și frumoasă de către părintele pompier Gabriel Puiu Florea. De menționat că Primăria Cornu Luncii are un parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru construirea unui așezământ social pentru bătrâni și un centru medical de permanență la Băișești pentru locuitorii din comuna Cornu Luncii și din comunele limitrofe.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating