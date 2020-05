Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, s-a întors pe baricade după o lună de zile în care s-a luptat să scape de COVID-19 fiind repus pe picioare de medicii de la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Suceava acolo unde a fost internat, medici cărora le poartă o adâncă recunoștință. Primul pe care l-a făcut în prima zi de muncă, luni, 18 aprilie, a fost să inspecteze lucrările de investiții care se derulează pe raza comunei. Fron s-a declarat mulțumit de rimul lucrărilor și a ținut să-i felicite pe constructori. Comuna Cornu Luncii menține ștacheta ridicată în privința investițiilor, fiind în topul localităților sucevene în ceea ce privește atragerea fondurilor europene și guvernamentale pentru derularea proiectelor pe linie de educație, infrastructură și utilități. În prezent sunt în desfășurare lucrări de aducțiune a rețelelor de apă și canalizare, construirea de săli de sport, asfaltarea unor drumuri comunale, construirea de grădinițe și a unui dispensar uman, amenajări de trotuare, regularizarea pârâului Sasca Mare, construire de poduri, reabilitare școli. Primarul a anunțat că zilele viitoare vor fi depuse noi proiecte de investiții.

„Chiar dacă am lipsit fizic de la serviciu, eu am fost permanent alături de colegii mei din administrația locală. Am discutat telefonic despre proiectele în derulare și am vrut să mă asigur că investițiile din comună se derulează conform planului. Este o atmosferă de normalitate și asta ne dă putere fiecăruia dintre noi. Mă bucur să constat că oamenii din Primărie au un moral bun și le mulțumesc pentru că dau dovadă de seriozitate și în activitatea cu cetățenii și pe partea de proiecte. Suntem o echipă foarte bine sudată și am convingerea că putem depăși cu bine aceste momente delicate prin care trece întreaga societate românească”, a mărurisit primarul.

El a ținut să mulțumească în egală măsură polițiștilor comunitari, asistentei comunitare, asistenților sociali care, în acestă perioadă de pandemie, au sprijinit cei 1.200 de bătrâni din comună cu alimente, medicamente, măști de protecție și care au primit adeverințele necesare în perioada stării de urgență.