Primarul de Cornu Luncii, Gheorghe Fron, și soția lui, Luminița, au rămas cu probleme de sănătate, după ce au trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2. Ambii au fost spitalizați în primăvară. Și fiul primarului a fost internat întrucât a fost infectat cu noul coronavirus. Prezent în studioul Radio Top, primarul Fron a declarat: „Am avut cam 3 luni de zile probleme cu rinichii, dar familia mea încă are probleme. De exemplu, soției plămânii îi funcționează la 64% din capacitate. Suntem sub tratament”. El și-a amintit că s-a îmbolnăvit după ce a fost la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Sasca Mică, unde a lucrat 12 ani. Gheorghe Fron a spus: „Sunt foarte atașat de persoanele cu nevoi speciale de la Centrul din Sasca, dar și de salariații de-acolo și timp de 3 zile, cu prietenii, cu ONG-uri, am dus materiale de protecție și dezinfectanți. Am luat virusul, nici eu nu-mi dau seama cum și l-am dus acasă. Și apoi, cu salvarea, am plecat toți la spital”. Primarul de Cornu Luncii recomandă prudență pentru protejarea de coronavirus. În primăvară, la Centrul din Sasca a evoluat un focar masiv de COVID-19.