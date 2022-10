Primarul municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, le-a răspuns ”paraziților politici” care încearcă să denigreze o investiție a municipalității de 2,2 milioane de lei. Este vorba de proiectul de reabilitare a Parcului Prefecturii ( 23 August ) care a debutat cu tăierea unui număr de 34 arbori bătrâni, uscați și extrem de periculoși. Primarul a arătat că în locul celor 34 de arbori vor fi plantați alți 212 iar spațiul verde va fi mărit cu aproximativ 17 %. El a arătat că pe lângă iubitorii de natură adevărați, s-au ” lipit” tot felul de ” paraziți ” politici, care se pricep doar să denigreze, să distrugă, să arunce cu noroi sperând că așa vor câștiga capital electoral. ”Pentru corecta informare a cetățenilor doresc să fac câteva precizări referitor la proiectul de reabilitare al Parcului Prefecturii ( 23 August )-Este un proiect cu finanțare europeană în valoare de 2,2 milioane ( 22 miliarde de lei vechi) din care contribuția noastră este de doar 2%, restul de 98% bani europeni. În cadrul proiectului am fost nevoiți să tăiem, după ce am obținut toate avizele și autorizațiile necesare un număr de 34 arbori bătrâni, uscați și extrem de periculoși !!! Tot în cadrul proiectului se vor planta 212 arbori și arbuști! Deci, se taie 34,se plantează 212 !!! Spațiul verde va fi mărit cu aproximativ 17 %,deci nu mai multe betoane, dimpotrivă mai puține decât sunt acum și mai mult spațiu verde !!! Vor fi modernizate aleile, fântâna arteziană și reconstruit foișorul,așa cum era acum 30 ani !!! De asemenea va fi construit un loc de joacă pentru copii,de dimensiuni generoase cu cele mai moderne și sigure echipamente !!! Va fi construit, în premieră pentru Fălticeni un spațiu de relaxare pentru toate vârstele cu echipamente de fitness, în care se va putea face mișcare în aer liber !!! Parcul va fi dotat cu iluminat public ambiental, cu tehnologie led și sistem integrat de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor !!! În concluzie un proiect frumos,extrem de necesar ( ultima reabilitare a parcului s-a realizat în 1970,adică acum 50 ani ),la care am muncit împreună cu echipa din primărie extrem de mult !!! E păcat că pe lângă iubitorii de natură adevărați, s-au ” lipit” tot felul de ” paraziți ” politici, care se pricep doar să denigreze, să distrugă, să arunce cu noroi sperând că așa vor câștiga capital electoral ! Le transmit un mic secret: capitalul electoral se câștigă prin muncă, fapte și rezultate”, a transmis Coman.