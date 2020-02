Alianța USR-Plus din Fălticeni a organizat astăzi o campanie de donare de sânge la care au participat zeci de localnici. George Mîndruță cel care s-a ocupat de acțiune și care este și candidatul Alianței USR-Plus la Primăria Fălticeni a declarat că este pentru a doua oară când se recurge la o astfel de acțiune civică arătând că spitalele au nevoie acută de sânge pentru salvarea de vieți omenești. ”Astăzi este a doua acțiune de donare de sânge pe care o organizăm în două luni deoarece considerăm că este un aspect important și oarecum dureros pentru spitalele din România, având în vedere că unele dintre ele suferă de o lipsă de sânge. Statisticile arată că undeva la 1,7% sunt donatorii de sânge și încercăm să-i încurajăm pe cei care pot, care îndeplinesc condițiile de donare să facă acest lucru deoarece este o nevoie acută de sânge și trebuie să ne implicăm. Este și un semn de altruism, de empatie față de cei aflați în nevoie”, a spus Mîndruță.

El a subliniat că la prima ediție care a fost în august 2018 s-au recoltat 20 de litri într-o zi, ceea ce pentru Fălticeni că este un rezultat bun. ”În afară de cei 20 de litri recoltați în jur de 40 – 50 de persoane au fost refuzate de la donare din diverse motive”, a precizat George Mîndruță care a adăugat ”sperăm să ajungem undeva tot la 20 de litri de sânge colectat, ceea ce pentru Fălticeni este un succes și arată nivelul de implicare al fălticenenilor și felul lor în care răspund la provocările care li se lansează și care sunt în beneficiul oamenilor”.

Surpriza acțiunii de astăzi a oferit-o primarul PSD, Cătălin Coman. Din informațiile primite de la donatorii care au participat la acțiune, primarul Coman a donat sânge la primele ore ale dimineții. Întrebat telefonic în legătură cu acest subiect Cătălin Coman a evitat să comenteze însă la insistențele noastre a recunoscut că a participat și el alături de alți concetățeni de-ai săi arătând că ”sângele nu are culoare politică”. ”Da, am fost dimineață și mă bucur că am putut să participa la o astfel de acțiune care poate salva multe vieți. Sângele nu are culoare politică”, a declarat scurt și la obiect primarul de Fălticeni.