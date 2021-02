Primarul PSD al municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, și-a făcut publică sancțiunea primită pe linie de partid. El a postat pe pagina sa de socializare documentul prin care a fost sancționat cu ”avertisment ca urrmare a activităților desfășurate în campania electorală pentru alegerile parlamentare”. ”Am primit astăzi această „pedeapsă ” … Voi fi în continuare, așa cum am promis, pentru dragii mei falticeneni și suceveni un om cu drag și implicare pentru oameni!”, a postat Coman pe pagina sa de socializare. Comentariile la această postare nu au întârziat să apară. Majoritatea comentariilor au fost de susținere pentru primarul social democrat. Printre cei care au așternut câteva rânduri s-a numărat și viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi. ”Succes și multă putere de muncă! Hârtiile nu rămân în istorie, ci faptele. Fălticenenii deja au reiterat acest lucru!, a scris Harșovschi.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating