Primarul liberal de Moldovița, Traian Iliesi, care candidează pentru un nou mandat la alegerile locale din 27 septembrie, susține că localitatea în fruntea căreia se află are nevoie de continuitate pentru dezvoltare, are nevoie de un ”practician” nu de ”teoreticieni”. El a arătat că cei șase contracandidați ai săi ”sunt buni teoreticieni pe facebook dar la practică sunt zero”. ”Folosesc multă vorbărie, multă propagandă, multă dezinformare, multă manipulare la adresa oamenilor”, a spus Iliesi care a adăugat: ”Pe oameni îi intrereseză cel mai mult să construim poduri, drumuri, apărări de maluri pentru că localitatea este foarte expusă la inundații. Moldovița este cea mai expusă din județul Suceava și avem mare nevoei în continuare de aceste investiții. Bineînțeles după aceea mai sunt și alte investiții necesare precum acces la gospodăriile oamenilor care stau în zona răurilor și pâraielor. Într-un cuvânt comuna Moldovița are nevoie de continuitate și de un om practician nu teoretician”.

În opinia primarului, acum este nevoie mai mult ca oricând de foarte multă treabă și de mai puțină gălăgie. ”E nevoie de construcție, de atitudine pozitivă și constructivă. Asta aștept de la contracandidații mei și de la partidele de opoziție. Au apărut fel de fel de partidulețe de doi bani care nu au nici un sprijin de la județ sau de la nivel central și habar nu au ce-i cu ele. Au apărut așa ca ciupercile după ploaie și încearcă să facă multă gălăgie crezând că le va băga cineva în seamă. Am încredere însă că electoratul va ști să aleagă grâul de neghină. Oamenii au stat alături de noi în aceste timpuri grele și sper să stea și în continuare”, a mai spus Traian Iliese.