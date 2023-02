Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, s-a întâlnit cu elevii clasei a XII-a D, din cadrul Colegiului Tehnic, clasă care studiază „Științe Sociale”, la o discuție liberă și nonconformistă cu privire la actul administrativ și nu numai. Primarul Loghin a declarat că astfel de întâlniri ar trebui să aibă loc cât mai des pentru a armoniza relațiile între generații și pentru o dezvoltare sănătoasă a comunității. ”Ce poate fi mai educativ și mai constructiv pentru noua generație decât participarea la o discuție liberă și nonconformistă cu primarul. Am răspuns punctual tuturor întrebărilor pe care tinerii elevi le-au adresat cu privire la actul administrativ și nu doar. Au fost două ore în care am învățat reciproc, noi de la ei și ei de la noi, depășind astfel stereotipurile și barierele de comunicare care nu fac altceva decât să ne adâncească într-o lipsă de comunicare nocivă, între generații. Astfel de discuții trebuie să devină parte integrantă din normalitatea comunității noastre, pentru că doar înțelegându-ne reciproc, putem să ne dezvoltăm sănătos. Mulțumim pentru prezență clasei a XII-a D, din cadrul Colegiului Tehnic, clasă care studiază „Științe Sociale”, sub îndrumarea domnului Profesor Covali Tiberiu”, a declarat Bogdan Loghin.